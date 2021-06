Schussverletzungen: Schwerverletzte Frau und toter Mann in Dübendorfer Wohnung entdeckt

Schweiz

Dübendorf: Schwerverletzte Frau und toter Mann in Wohnung entdeckt



Tödlicher Streit in Dübendorf: Polizisten haben am Samstagabend in einer Wohnung eine schwer verletzte Frau sowie einen leblosen Mann angetroffen. Die genauen Umstände sind zurzeit nicht geklärt und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kurz vor 20.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über ein verletztes Paar nach einem Streit ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. In der Wohnung trafen die Polizisten der Stadtpolizei Dübendorf eine schwer verletzte Frau an, auf der Terrasse stiessen sie auf einen leblosen Mann. Beide Personen wiesen Schussverletzungen auf.

Nach der Erstversorgung durch ein Team des Rettungsdienstes Uster wurde die 58-jährige Frau ins Spital gefahren. Für den 59-jährigen Mann kam jede Hilfe zu spät; er verstarb noch am Tatort, wie es weiter hiess.

Die genauen Hintergründe des Vorfalles sind zurzeit nicht geklärt und bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (red/sda)



