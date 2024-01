Frau in Wohnung in Wädenswil tot aufgefunden – 25-Jähriger verhaftet

Polizeirapport

Frau in Wohnung in Wädenswil tot aufgefunden – Polizei verhaftet jungen Mann

In einer Wohnung in Wädenswil ZH ist am Montagvormittag eine 56-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen verhaftet.

Kurz nach 9 Uhr sei gemeldet worden, dass sich Bekannte Sorgen um eine 56-jährige Frau machten, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montagabend mit. Sie sei längere Zeit nicht gesehen worden.

Bei der Kontrolle der Wohnung entdeckten die Polizisten eine leblose Person, die Verletzungen aufwies. Ein in der Wohnung anwesender 25-jähriger Schweizer wurde festgenommen.

Zur Frage, in welchem Verhältnis das Opfer und der Tatverdächtige zueinander standen, gibt es vorläufig keine Auskunft. Er sei für die Frau kein Unbekannter gewesen, erklärte Polizeisprecherin Carmen Surber auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die laufenden Ermittlungen sollen nun klären, welche Umstände zum Tod der Schweizerin führten. Beteiligt ist neben der Kantonspolizei die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität. (sda)