Polizeirapport

Polizei stoppt Falschfahrerin auf Autobahn A1 bei Oftringen AG

Eine Falschfahrerin ist am Samstag auf der Autobahn A1 bei Oftringen im Aargau gestoppt worden, bevor es zu einem Unfall kam. Den Notruf hatte ein Lieferwagenfahrer abgegeben.

Der Notruf ging kurz vor 09.45 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale ein, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Gemäss bisherigen Erkenntnissen hielt ein weisser Chevrolet zunächst auf dem Pannenstreifen an. In einem verkehrsarmen Moment wendete die 68-jährige Lenkerin ihr Fahrzeug und fuhr anschliessend entgegen der Fahrtrichtung auf der Autobahn in Richtung Zürich.

Ein korrekt fahrender Lieferwagenlenker bemerkte das Fahrzeug rechtzeitig, bremste ab und stellte sich dem entgegenkommenden Auto in den Weg, wie es weiter hiess. Dadurch habe auch die Lenkerin des Chevrolet anhalten müssen. Zu einer Kollision kam es nicht.

Die Frau gab an, gewendet zu haben, weil sie zuvor falsch gefahren sei. Die Polizei nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. Sie wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. (sda)