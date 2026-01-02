Polizeirapport

St.Galler Polizei rückte über die Festtage dreimal täglich wegen häuslicher Gewalt aus

Die Kantonspolizei St.Gallen ist über die Feiertage im Durchschnitt mehr als drei Mal täglich wegen häuslicher Gewalt ausgerückt. In einem Fall kam es zu einer Festnahme, in drei Fällen sprach die Polizei ein 14-tägiges Kontakt- und Rayonverbot aus. Neun Mal waren die Auseinandersetzungen strafrechtlich relevant.

In den zehn Tagen von Weihnachten bis Neujahr rückte die Polizei insgesamt 34 Mal wegen häuslicher Gewalt aus, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. In den meisten Fällen konnten die Einsatzkräfte die Situationen vorläufig beruhigen, in fünf Fällen wurde die gewaltausübende Person dazu bewogen, die Wohnung zu verlassen.

Den Betroffenen wurden Strategien zur Konfliktvermeidung aufgezeigt. Ausserdem wurden sie auf Beratungsangebot aufmerksam gemacht.

Bei den strafrechtlich relevanten Situationen ging es um Tätlichkeiten und schwere Drohungen, in einem Fall gar mit einer Schusswaffe. (sda)