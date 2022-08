Polizeirapport

69-jähriger Mann in Lauterbrunnen BE getötet – Ehefrau verhaftet

Am Mittwochabend ist in Lauterbrunnen BE ein Mann tödlich verletzt worden, wie die Kantonspolizei Bern meldet. Die Verdächtige: Die Ehefrau des Toten.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Mittwochabend informiert, dass eine Frau einen Mann in Lauterbrunnen tödlich verletzt habe.

Die Beamten fanden in einem Haus im Gässli in Lauterbrunnen einen Mann mit schweren Verletzungen vor und konnten nur noch seinen Tod feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 69-jährigen Schweizer.

Die mutmassliche Täterin, die Ehefrau des verstorbenen Mannes, konnte nach umfangreichen Fahndungsmassnahmen einige Stunden später im Raum Lauterbrunnen festgenommen werden. Sie wurde für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache mitgenommen und befindet sich in Haft. Die 58-jährige deutsche Staatsangehörige wird verdächtigt, ihrem Mann tödliche Verletzungen zugefügt zu haben.

Im Einsatz standen ein Ambulanzteam sowie zahlreiche Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern, darunter mehrere Spezialistinnen und Spezialisten der Kriminaltechnik und des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Bern.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Berner Oberland sind umfangreiche Ermittlungen im Gang. (aeg)