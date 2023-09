Polizeirapport

Frontalkollision im Kanton Fribourg: Fünf Schwerverletzte und ein Todesopfer

Bei einer heftigen Frontalkollision am Freitagabend in Courtepin FR sind fünf Personen schwer verletzt und eine getötet worden. Ein 24-jähriger Autolenker war in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und ist dort gegen ein Auto und einen Roller gekracht.

Die 28-jährige Rollerfahrerin starb noch vor Ort an den Folgen des Zusammenstosses, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag mitteilte. Der Unfallverursacher und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt.

Ebenfalls schwer verletzt wurden die drei Insassen des anderen Wagens, ein 53-jähriger Autolenker und zwei Frauen im Alter von 58 und 80 Jahren. Der Mann musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. (leo/sda)