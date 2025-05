Ein Helikopter der Air-Glaciers über dem Skigebiet Zermatt. Bild: keystone

Polizeirapport

Zwei Skifahrer bei Zusammenstoss in Zermatt schwer verletzt

Zwei Skifahrer sind am Mittwoch im Skigebiet von Zermatt zusammengestossen. Der 37-jährige Schwede und der 57-jährige Italiener zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die beiden Skifahrer wurden nach der Erstversorgung am Unfallort in die Spitäler von Visp und Sitten geflogen, wie die Kantonspolizei Wallis am Freitag mitteilte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Unfall.

Zur Kollision kam es laut Polizeiangaben kurz nach 12 Uhr auf der schwarzen Piste 85a auf dem Plateau Rosa in Zermatt. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. (nib/sda)