Polizeirapport

49-Jähriger stirbt nach Absturz mit Hängegleiter in Fiesch VS

Ein 49-jähriger Mann aus dem Kanton Waadt ist am Samstag in Fiesch VS beim Absturz mit einem Hängegleiter ums Leben gekommen. Wieso der Mann mit dem Starrflügler abstürzte, ist noch unklar.

Der Hängegleiter stürzte kurz nach dem Start ab. Bild: Kapo Wallis

Der Unfall geschah gegen 11.15 Uhr, wie die Kantonspolizei mitteilte. Demnach wollte der Pilot auf der Fiescheralp beim dortigen Startplatz zu einem Flug starten. Kurz nach dem Start sei der Mann abgestürzt. Obwohl Rettungskräfte gemäss der Mitteilung schnell vor Ort gewesen seien, sei der Mann noch auf der Unfallstelle an den Folgen seiner Verletzungen erlegen.

Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet. (sda)