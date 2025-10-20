Unbekannte verletzen Mann bei Raubüberfall in Frenkendorf BL

Drei unbekannte Männer haben am Sonntag in der Bahnunterführung von Frenkendorf einen 44-Jährigen angegriffen, verletzt und ausgeraubt. Das Opfer suchte danach selbständig ein Spital auf, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

Der Raubüberfall ereignete sich kurz nach 12.00 Uhr bei der Talstrasse. Der genaue Tathergang ist Gegenstand von laufenden Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, wie es im Communiqué heisst. (dab/sda)