Polizeirapport

17-Jähriger klaut Auto und kracht in Bözen AG in Haus

Ein 17-Jähriger hat in der Weihnachtsnacht in Bözen AG mit einem gestohlenen Auto einen Unfall verursacht. Der Jugendliche war allein unterwegs und nur im Besitz eines Lernfahrausweises.

Wie die Aargauer Kantonspolizei am Samstag mitteilte, prallte der junge Lenker am Donnerstag kurz vor 23.00 Uhr mit einem Personenwagen gegen zwei parkierte Autos und anschliessend in eine Hausfassade. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Das Auto krachte anschliessend in ein Haus. Bild: Kantonspolizei Aargau

Gegenüber der Polizei gab er an, das Auto kurz zuvor entwendet zu haben. Am Gebäude und Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei nahm dem Jugendlichen den Lernfahrausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab. Zudem wird er bei der Jugendanwaltschaft angezeigt. (sda)