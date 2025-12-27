Polizeirapport

Weihnachtsbaum gerät in Brand – Mehrfamilienhaus in Niederlenz AG evakuiert

Ein in Brand geratener Weihnachtsbaum hat am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus in Niederlenz AG eine Evakuierung ausgelöst.

Nach rund einer Stunde konnten die Bewohnerinnen und Bewohner zurückkehren, nachdem die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte. Nur die Wohnung, in der der Baum gestanden hatte, blieb unbewohnbar, da der Sachschaden erheblich ist.

Der verbrannte Weihnachtsbaum. Bild: Kantonspolizei Aargau

Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung betreut werden, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Die genaue Brandursache werde noch abgeklärt, hiess es im Communiqué. Die Polizei warnte vor erhöhter Brandgefahr durch unbeaufsichtigte Kerzen und Lichter. (sda)