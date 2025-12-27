Polizeirapport

Skifahrer (16) prallt im Berner Oberland in Pfosten und stirbt

Im Skigebiet Wiriehorn im Berner Oberland ist am Freitag ein 16-jähriger Skifahrer tödlich verunfallt. Er prallte laut der Kantonspolizei Bern auf einer Piste gegen einen Pfosten und blieb regungslos liegen.

Seine Begleitperson und weitere Ersthelfer leisteten umgehend Erste Hilfe, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmassnahmen verstarb der schwer verletzte 16-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern noch am Unfallort in Horboden in der Gemeinde Diemtigen.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war der Jugendliche auf einer markierten Piste von Nüegg in Richtung Talstation Sessellift Wiriehorn unterwegs. In der Region Allmiried prallte er in den Pfosten. Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (sda)