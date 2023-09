Absperrband der Polizei in einem Bieler Quartier (Symbolbild). Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Nach Sturz vom Balkon: Frau stirbt in Biel – Polizei sucht nach Zeugen

Eine Frau ist am frühen Sonntagmorgen vom Balkon eines höheren Stockwerks eines Wohnhauses in Biel gestürzt. Sie starb auf der Stelle. Da sich Dritteinwirkung nicht ausschliessen lässt, hielt die Polizei zwei Männer an, einer davon ein Jugendlicher.

Die Frau starb trotz erster Hilfe durch Private und Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilte. Zu dem Vorfall kam es kurz nach 1.30 Uhr. Da die formelle Identifikation am Abend ausstand, macht die Polizei keine weiteren Angaben zum Opfer.

Nach ersten Erkenntnissen schliessen die Behörden eine Dritteinwirkung nicht aus. Umfangreiche Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und der Jugendanwaltschaft führten am frühen Morgen zur Anhaltung der beiden Männer.

Weitere umfassende Abklärungen auch zu möglicherweise weiteren Involvierten waren am Sonntag im Gang, wie die Behörden mitteilten. Sie suchen Zeugen.

(hah/sda)