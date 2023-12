Polizeirapport

Auto im Gotthard-Strassentunnel in Brand geraten

Im Gotthard-Strassentunnel ist am frühen Dienstagmorgen ein Personenwagen in Brand geraten. Menschen wurden keine verletzt. Der Tunnel musste für rund eine Stunde in beiden Richtungen gesperrt werden.

Das Südportal des Gotthardtunnels. (Archivbild) Bild: keystone

Der Autolenker und seine Beifahrerin hätten den Schutzraum aufgesucht und seien beim Brand nicht verletzt worden, teilte die Urner Kantonspolizei mit. Die Verkehrseinrichtungen seien nicht beschädigt worden. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. (sda)