Polizeirapport

Zwei 16-Jährige klauen in Muolen SG einen Traktor und rammen Verkehrsinsel

Zwei 16-Jährige haben in der Nacht auf Samstag in Muolen SG einen Traktor entwendet. Nach einer kurzen Spritztour rammten sie den Schutzposten einer Verkehrsinsel. Die Polizei stufte sie als fahrunfähig ein und zeigte sie bei der Jungendanwaltschaft an.

Mit diesem Traktor rammten die beiden jugendlichen eine Verkehrsinsel. Bild: kantonspolizei st. gallen

Die beiden Jugendlichen entwendeten kurz nach Mitternacht auf einem Bauernhof einen abgestellten Traktor. Damit bogen sie in die Dorfstrasse ein und fuhren in Richtung St. Gallen.

Der Bauer habe das Fehlen des Taktors bemerkt und sei den beiden nachgerannt, teilte die St. Galler Polizei am Samstag mit. Einer der Jugendlichen sprang vom Gefährt. Der andere 16-Jährige streifte mit dem Traktor zuerst ein Verkehrsschild und kam damit erst zum Stillstand, nachdem er den Schutzpfosten einer Verkehrsinsel gerammt hatte.

Bei den Jugendlichen wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Am Traktor entstand ein Schaden von rund 2000 Franken. (sda)