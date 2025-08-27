Bild: keystone

Polizeirapport

Polizei nimmt Mann fest wegen Tötungsverdacht in Neuhausen SH

Die Schaffhauser Polizei hat einen tatverdächtigen Mann festgenommen, der im Zusammenhang mit einer tödlich verletzten Frau in Neuhausen SH am Rheinfall steht. Die 47-Jährige war am Dienstagnachmittag schwer verletzt in ihrer Wohnung aufgefunden worden, wo sie später starb.

Der Tathergang und die Hintergründe sind noch unklar, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen am Mittwoch mitteilte. Für eine umfassende Spurensicherung seien die Spezialisten des Kriminaltechnischen Einsatzdienstes der Schaffhauser Polizei, das Forensische Institut Zürich und das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten worden. Zudem erfolge noch am Mittwoch eine Obduktion der getöteten Frau.

Für die Bevölkerung habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden, hiess es weiter. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei ermitteln nun wegen eines Tötungsdeliktes. (sda)