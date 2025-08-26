Tote Frau und schwer verletzter Mann in Neuhausen am Rheinfall SH gefunden

Die Polizei hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. bild: kapo sh

Am Dienstagnachmittag wurden in einer Parterrewohnung in Neuhausen am Rheinfall SH eine schwerverletzte Frau und ein schwerverletzter Mann gefunden. Die Frau verstarb noch vor Ort, wie die Schaffhauser Polizei am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Die Schaffhauser Polizei erhielt laut Mitteilung kurz vor 15.00 Uhr die Meldung, dass Blut an der Eingangstüre einer Parterrewohnung an der Neusatzstrasse in Neuhausen am Rheinfall klebe. Rettungskräfte, die sofort ausrückten, fanden in der Wohnung eine 47-jährige Frau und einen 51-jährigen Mann schwer verletzt vor.

Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb die Frau in der Wohnung. Der Mann wurde laut Communiqué mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen und die Schaffhauser Polizei haben die Ermittlungen zu diesem Vorfall aufgenommen, hiess es. (sda)