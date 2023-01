Polizeirapport

Arbeiter wird in Dällikon ZH unter eingestürzter Decke verschüttet und stirbt

Ein 55-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei einem Bauunfall in Dällikon im Kanton Zürich tödlich verletzt worden. Er war in einem Raum neben einer Tiefgarage mit Aushubarbeiten beschäftigt, als plötzlich die Decke einstürzte und ihn verschüttete.

Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.

Weshalb es kurz vor 16.00 Uhr zum Einsturz der Decke kam, klärt die Kantonspolizei zusammen mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland derzeit ab. (sda)