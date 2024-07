Polizeirapport

Räuber sperrt Ehepaar in Endingen AG im Badezimmer ein

Ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag in Endingen AG ein Ehepaar in dessen Haus aus dem Schlaf gerissen. Der vermummte Mann bedrohte das jüngere Ehepaar und erbeutete Bargeld. Er nahm ihnen die Mobiltelefone weg und sperrte die Opfer im Badezimmer ein.

Der Ehemann habe sich durchs Fenster befreien können und gegen 03.30 Uhr die Polizei alarmiert, teilte die Kantonspolizei Aargau am Montag mit. Die beiden Opfer seien unverletzt, jedoch stark verschreckt vorgefunden worden.

Sie waren kurz nach 03.00 Uhr aufgewacht und realisierten, dass der vermummte Mann vor ihnen stand, wie die Polizei weiter berichtete. Der Täter bliebt trotz Fahndung von mehreren Patrouillen bis Montagnachmittag verschwunden.

Die beiden Opfer beschrieben den Mundart sprechenden Räuber gemäss Polizeiangaben als einen 16- bis 25-jährigen Mann von schlanker Statur. Er habe das Gesicht mit einem schwarzen T-Shirt verhüllt gehabt und Filzfinken getragen. Er soll nach Schweiss gerochen haben.

Zuvor an anderer Haustüre gerüttelt

Bereits vor dem Überfall in Endingen hatte eine Frau aus der Umgebung von Endingen bei der Polizei einen Notruf gemacht. Sie berichtete, vor rund einer Stunde habe jemand an der verschlossenen Haustüre gerüttelt.

Sie habe einen Vermummten beobachtet, der auf einem Velo weggefahren sei. Die Umstände deuten nach Angaben der Polizei darauf hin, dass es sich um den gleichen Täter handelt. (hkl/sda)