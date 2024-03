Bild: Kantonspolizei Uri

Polizeirapport

Lastwagen gerät auf der A2 in Vollbrand

Am Donnerstag kurz vor 01.30 Uhr brannte ein Lastwagen auf der Autobahn A2 lichterloh, wie die Kantonspolizei Uri bekannt gab.

So sei der LKW auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd unterwegs gewesen, als er aus derzeit unbekannten Gründen in der Güetli-Galerie Feuer fing. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden das Fahrzeug in Vollbrand vor.

Aufgrund der umfangreichen Lösch- und Räumungsarbeiten musste die Autobahn A2 in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden, heisst es seitens der Polizei weiter. In Fahrtrichtung Süd ist die Autobahn A2 bis auf Weiteres nur einspurig befahrbar.

Verletzt hat sich bei diesem Vorfall niemand. Der Sachschaden lässt sich zu diesem Zeitpunkt nicht beziffern. (yam)