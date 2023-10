Polizeirapport

Mann bei Hausbrand in Habkern schwer verletzt

Ein Mann ist am Samstagmorgen bei einem Gebäudebrand in Habkern schwer verletzt worden. Er wurde mit schweren Verbrennungen von der Rega in ein Spital geflogen.

Die Meldung über den Brand im Innern eines Gebäudes in Habkern bei der Schwendi ging um 7.30 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein, wie diese mitteilte. Der Mann, der verletzt wurde, befand sich in diesem Gebäude. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf das restliche Gebäude übergriff.

Warum es zum Brand kam, ist noch unklar und wird von der Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland ermittelt. (sda)