Polizeirapport

Kind wird in Sargans SG von Auto erfasst und verletzt

Ein 9-jähriger Knabe ist am Donnerstag in Sargans von einem Auto erfasst und dabei unbestimmt verletzt worden. Zum Unfall kam es gemäss der Polizei, als er bei einer Bushaltestelle eine Strasse überquerte. Die Rettungsdienst brachte das Kind in ein Spital.

Der 9-Jährige stieg bei einer Haltestelle aus einem Linienbus und überquerte hinter dem Heck des Busses die St. Gallerstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Gleichzeitig fuhr ein 39-jähriger Mann mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung wie der Bus.

Als der Fahrer das Kind erblickte, konnte er nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Jungen, heisst es im Communiqué weiter. (hkl/sda)