Polizeirapport

Alt St. Johann SG: Bewaffneter überfällt Lebensmittelladen und wird festgenommen

Ein Mann hat am Freitagnachmittag ein Lebensmittelgeschäft in Alt St. Johann überfallen. Er forderte mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld. Mit der Beute konnte der Täter vorerst flüchten. Später wurde er zusammen mit möglichen Komplizen festgenommen.

Der Polizei wurde der Überfall um 16.30 Uhr gemeldet. Ein Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäfts an der Dorfstrasse sei von einem Mann mit vorgehaltener Schusswaffe dazu aufgefordert worden, Bargeld aus der Kasse herauszugeben, teilte die St.Galler Kantonspolizei am Samstag mit. Mit den erbeuteten mehreren hundert Franken fuhr der Täter in Richtung Wattwil davon.

Mehrere Polizeipatrouillen rückten aus. Wenige Minuten nach dem Überfall wurde das Auto in Ebnat-Kappel gesichtet und konnte gestoppt werden. Die Polizei nahm den möglichen Täter sowie zwei weitere Männer und eine Frau fest.

Bei den vier Personen handelt es sich um eine 35-jährige Kosovarin, einen 28-jährigen Brasilianer und zwei Schweizer im Alter von 23 und 26 Jahren. Die Ermittlungen zum Hergang des Überfalls und zur Beteiligung der festgenommenen Personen laufen. (sda)