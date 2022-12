Polizeirapport

Alkoholisierter Mann nach Unfall schlafenden in Auto gefunden

Eine Patrouille der Aargauer Kantonspolizei hat in der Nacht auf Sonntag in Lenzburg AG einen nach einem Selbstunfall auf der Rückbank eingeschlafenen Autofahrer angetroffen. Doch damit nicht genug: Das Fahrzeug dürfte zuvor in Mellingen entwendet worden sein und der alkoholisierte 21-Jährige war nicht im Besitz eines Führerausweises.

Der Mann sei unverletzt, jedoch stark alkoholisiert gewesen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Das Fahrzeug sei um etwa 02.40 Uhr im Wiesland entdeckt worden. Es hatte den dortigen Wildschutzzaun durchbrochen. Am Auto sei erheblicher Sachschaden entstanden. (yam/sda)