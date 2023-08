Polizeirapport

Sechs Häuser stehen nach Rohrbruch in Zürich unter Wasser

Sechs Häuser und ein Innenhof sind infolge eines Wasserrohrbruchs in der Nacht auf Dienstag im Zürcher Seefeld geflutet worden. Die Einsatzkräfte waren am frühen Morgen noch am Auspumpen der betroffenen Keller, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte.

Die Keller der Bewohnerinnen und Bewohner seien vollgelaufen, ohne, dass diese etwas bemerkt hatten, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Gegen 01.30 Uhr erhielt sie den Anruf einer Frau, dass ein Strassenabschnitt unter Wasser stehe.

Normalerweise sei ein Wasserrohrbruch rasch unter Kontrolle. In diesem Fall hatte er einen Grosseinsatz der Feuerwehr zur Folge. Der Verkehr und eine Buslinie mussten umgeleitet werden. Bis am Nachmittag sollte sich die Situation gemäss Mitteilung normalisieren.

(yam/sda)