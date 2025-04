Polizeirapport

Zürcher Kreis 6: Dachstock in Flammen

Bild: BRK-News

In einem Reihenhaus im Kreis 6 ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Dies teilte die Stadt Zürich in einer Medienmitteilung mit.

Kurz vor 14:00 Uhr sei bei der Einsatzleitzentrale der Notruf eingegangen. Als die Feuerwehr eintraf, sei das Dach bereits voll in Flammen gestanden. Die Feuerwehr habe den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen und löschen können.

Zwei Personen hätten sich selbst evakuiert und seien anschliessend von der Sanität untersucht worden. Eine davon musste mit leichten Verletzungen ins Spital. Die Brandursache ist noch nicht bekannt und Gegenstand laufender Untersuchungen.

(cpf)