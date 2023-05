Polizeirapport

Unbekannte sprengen Bankomaten in Dottikon AG

Bild: Kapo ag

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag in Dottikon AG einen Bankomaten gesprengt. Es gab keine Verletzten. Die Polizei geht davon aus, dass zwei Täter am Werk waren. Bei der Fahndung der flüchtigen Täterschaft stand ein Helikopter im Einsatz.

Die Meldung zur Sprengungen des Bankomaten bei der Post ging um 02.30 Uhr ein, wie Polizei-Mediensprecherin Corina Winkler im SRF-Regionaljournal Aargau/Solothurn sagte.

Die Fahndung nach den Unbekannten verlief bislang erfolglos. Zur Tatzeit seien relativ viele Polizeikräfte im Einsatz gestanden, die eine Grosskontrolle auf der Autobahn vorgenommen hätten, sagte Winkler. Die Polizei kommuniziert aus ermittlungstaktischen Gründen in der Regel nicht, wie viel Geld bei der Sprengung eines Bankomaten erbeutet wird.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatten Unbekannte in Buchs ZH einen Bankomaten gesprengt. Die Explosion ereignete sich um um 02.30 Uhr. Bei der Detonation wurde die Fassade, in die der Geldautomat eingebaut war, zerstört. (aeg/sda)