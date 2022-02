80-Jähriger missachtet Vortritt in Rüdlingen SH – verletzt ins Spital

Ein 80-jähriger Autofahrer hat am Samstagmittag in Rüdlingen den Vortritt eines auf der Hauptstrasse fahrenden Autos missachtet. Bei der heftigen seitlichen Kollision zog er sich Verletzungen unbestimmten Grads zu und musste ins Spital gebracht werden. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Am Samstagmittag beabsichtigte ein 80-jähriger Autolenker von der Nackerstrasse herkommend die Rafzerstrasse in Richtung Steinenkreuz zu überqueren.

Der Unfallverursacher wollte die Hauptstrasse überqueren, wie die Kantonspolizei mitteilte. Dabei übersah er einen vortrittsberechtigten Personenwagen, der auf der Hauptstrasse Richtung Rafz gelenkt wurde.

Die beiden total beschädigten Autos barg eine private Abschleppfirma. Während der Unfallaufnahme gab es Verkehrsbehinderungen. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand von Ermittlungen.

(dsc/sda)