Herrenloses Auto überfährt Vater und Kinder in Boswil AG – 2-Jähriger verstirbt im Spital

Am Dienstagabend ist es in Boswil zu einem Unfall gekommen. Dabei sind ein Familienvater und seine zwei Kinder von einem Fahrzeug überrollt worden. Ein Kind ist anschliessend im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Unfallstelle Bild: KApo ag

In Boswil ist es am Dienstagabend zu einem Unfall gekommen. Dabei hat ein herrenloses Fahrzeug einen Familienvater mit seinen beiden Kindern überrollt, wie Aline Rey, Mediensprecherin der Kantonspolizei Aargau gegenüber Tele M1 berichtet. Der Mann und das älteste Kind, ein fünfjähriger Junge, sind dabei leicht verletzt worden und mit der Ambulanz in Spital gebracht worden.

Der jüngere Sohn (2) musste schwerstverletzt mit dem Helikopter nach Zürich ins Spital geflogen werden, wo er anschliessend seinen schweren Verletzungen erlegen ist. «Wie es genau zum Unfall gekommen ist, wird derzeit durch die Kantonspolizei Aargau abgeklärt», so Rey. (argoviatoday / ch media)