Polizeirapport

Motorradfahrer touchiert Randstein im Toggenburg – tot

Ein 32-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Krummenau SG mit einem Randstein kollidiert. Er kam zu Fall, prallte gegen einen Zaun und blieb schwer verletzt liegen. Trotz erster Hilfe durch Mitglieder seiner Motorradgruppe starb er vor Ort.

Bild: Kantonspolizei St.Gallen

Der Schweizer geriet kurz nach 19 Uhr aus ungeklärten Gründen an den rechten Fahrbahnrand, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Montag mitteilte. Dort touchierte er den Randstand und kam zu Fall. In der Folge prallte er in den Zaun.

Mitglieder seiner Motorradgruppe leisteten dem Schwerverletzten erste Hilfe, bis die Unfallretter der Feuerwehr Nesslau übernahmen. Der Notarzt eines Teams der Rettungsflugwacht musste die Reanimationsmassnahmen unterbrechen und der Verunglückte starb noch am Unfallort. Die Psychologische Erste Hilfe stand der Motorradgruppe bei. (sda)