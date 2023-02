Polizeirapport

Zwei Verletzte bei Kollision in Egerkingen SO

Bild: Kapo so

Bei der Kollision dreier Fahrzeuge auf der Expressstrasse in Engerkingen SO sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Spital. Der Unfall führte vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Zur Kollision kam es um 15.50 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilte. Ein Autolenker wollte von der Expressstrasse nach links in die Autobahneinfahrt der A2 einbiegen.

Dabei kam es zu einer Kollision mit einem vortrittsberechtigten Auto und einer Folgekollision mit einem Sattelschlepper, wie die Polizei weiter berichtete. Ein Abschleppunternehmen transportierte die beiden beschädigten Autos ab. Die Polizei klärt die Unfallursache ab. (aeg/sda)