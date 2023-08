Polizeirapport

«Nicht nötig»: Luzerner Polizei setzt vor Fussballspiel Gummischrot ein – Untersuchung

Die Luzerner Polizei hat am Donnerstag drei wohl unnötige Schüsse vor dem Spiel des FC Luzern und Hibernian Edinburgh abgegeben. Verletzt wurde niemand. Die Schussabgabe – gemeint sein muss der Einsatz von Gummischrot – wird laut Mitteilung der Polizei kritisch untersucht.

Die Polizei will die Schussabgabe intern untersuchen. Bild: KEYSTONE

Zu den Schüssen sei es nach einer mündlichen Abmahnung gegen schottische Fans gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wären die Schüsse auf Distanz nicht nötig gewesen, wie es in der Mitteilung der Luzerner Polizei in der Nacht auf Freitag hiess.

Die schottischen Fans hätten auf dem Weg zum Stadion die Anordnungen der Luzerner Polizei nicht befolgt. Auch Wasserwerfer kamen zum Einsatz.

Luzern spielte am Donnerstagabend daheim gegen Hibernian in der Qualifikation der Conference League. Nach einem 2:2 schied der FC Luzern aus. Im Anschluss an das Spiel sei es in der Stadt friedlich geblieben, teilte die Polizei weiter mit. (sda)