Schweiz

Polizeirapport

78-Jähriger schiesst nach Streit in Bossonnens FR mit Gewehr in Boden



78-Jähriger schiesst nach Streit in Bossonnens FR mit Gewehr in Boden

Ein 78-jähriger Mann hat am Samstagabend in Bossonnens FR nach einem Streit mit Jugendlichen mit einem Jagdgewehr in den Boden geschossen. Verletzt wurde niemand.

Die Kantonspolizei Freiburg rückte gegen 19.20 Uhr aus, wie sie am Sonntag mitteilte. Die Polizisten hätten den Schützen zuhause angetroffen. Er sei widerstandslos festgenommen worden.

Zudem sei eine Hausdurchsuchung durchgeführt worden. Dabei seien mehrere Waffen und Munition sichergestellt worden. Der Mann sei in Polizeigewahrsam genommen worden. Die genauem Umstände würden abgeklärt. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen