Schweiz

Polizeirapport

Häftling in Bündner Justizvollzugsanstalt Realta verstorben



Bild: KEYSTONE

In der Justizvollzugsanstalt Realta im bündnerischen Cazis ist am Montagmorgen ein Häftling tot aufgefunden worden. Der 36-jährige Nordmazedonier wurde beim ordentlichen Kontrollgang von einem Mitarbeiter der Anstalt entdeckt, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

«Todesursache und Todeszeitpunkt sind Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft», erklärte Polizeisprecher Markus Walser auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Weitere Angaben zum Todesfall machte er nicht. (sda)

