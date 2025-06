Der Rathausplatz in der Altstadt von Thun. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Leblose Frau nach Rauchentwicklung in Thuner Wohnung aufgefunden

Die Berner Kantonspolizei hat am Mittwoch eine leblose Frau in einem Thuner Mehrfamilienhaus aufgefunden. Zuvor war ihr eine starke Rauchentwicklung in der betroffenen Wohnung gemeldet worden.

Die Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod der Person feststellen, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 69-jährige Schweizerin. Sie wies Verletzungen auf, die von einer Verbrennung herführen.

Einzelne Anwohnerinnen und Anwohner wurden laut Mitteilung kurzzeitig evakuiert. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zu den Umständen aufgenommen. Aktuell stehe ein Unfall im Vordergrund. (nib/sda)