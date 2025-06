Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Schulbrand in Diepflingen gerufen worden. (Symbolbild) Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Brand in Schule in Diepflingen BL: Keine Menschen in Gefahr

Die Feuerwehr ist am Donnerstag wegen eines Brandes in einer Schule in Diepflingen BL ausgerückt. Im Gebäude befanden sich keine Menschen mehr, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Zuvor hatte «20 Minuten» über den Brand berichtet. (sda)