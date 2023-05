Polizeirapport

Junger Motorradfahrer in Schafisheim AG tödlich verunfallt

Die Unfallstelle. Bild: Kapo ag

Ein 22-Jähriger ist am Sonntagabend auf seinem Motorrad in Schafisheim AG in eine Hauswand geprallt. Er verletzte sich dabei so schwer, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, wie die Kantonspolizei Aargau am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 22.00 Uhr auf der Lenzburgerstrasse in Schafisheim. Der Motorradlenker sei in Richtung Lenzburg gefahren und dabei in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen. Der genaue Unfallhergang ist laut Polizeiangaben noch unklar.

Trotz der umgehend eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch Polizei und Sanität sei der junge Mann noch auf der Unfallstelle verstorben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

(aeg/sda)