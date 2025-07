Mann beim Zürichhorn im See ertrunken

Der Verunfallte verstarb trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen vor Ort. (Symbolbild) Bild: DPA

Bei einem Badeunfall im Zürichsee hat am Freitagabend ein Mann im Zürcher Seefeld sein Leben verloren. Seine Identität war zunächst ebenso unbekannt wie die Ursache des Unglücks.

Man habe kurz vor 22.30 Uhr die Meldung erhalten, dass ein Mann beim Zürichhorn in den See gestiegen und wenig später untergetaucht und im Wasser verschwunden sei, teilte die Stadtpolizei Zürich am Samstag mit.

Zwar konnten Taucher der Wasserschutzpolizei den Mann laut Communiqué wenige Minuten nach ihrem Eintreffen am Ort des Unfalls aus dem Wasser bergen. Ein Notarzt habe daraufhin sofort versucht, den Mann zu reanimieren. Für diesen kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Untersuchungen zu den Umständen des Badeunfalls auf. (sda)