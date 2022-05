Am frühen Samstagmorgen kollidierte ein Autofahrer mit dem Tunnelportal des Horentaltunnels in Küttingen, AG. bild: kantonspolizei aargau

Autofahrer prallt in Tunnelportal und stirbt

In Küttigen AG ist am Samstagmorgen ein Autofahrer frontal mit dem Tunnelportal kollidiert. Das Fahrzeug fing kurz danach Feuer. Der Lenker verlor bei dem Selbstunfall sein Leben. Die Strasse war für mehrere Stunden gesperrt.

Am frühen Samstagmorgen, um 01.45 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass ein Personenwagen auf der Staffeleggstrasse in Fahrtrichtung Aarau mit dem Tunnelportal des Horentaltunnels kollidiert sei, schrieb die Kantonspolizei Aargau am Samstag. Das massiv beschädigte Fahrzeug habe noch während des Meldungseingangs angefangen zu brennen.

Drittpersonen hätten versucht das Feuer zu löschen, was jedoch nicht gelungen sei. Aufgrund der Meldung wurden mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Aarau und der Kantonspolizei Aargau, ein Rettungswagen sowie die Feuerwehren Küttigen und Aarau umgehend vor Ort aufgeboten, wie es weiter hiess.

Die Polizeipatrouillen habe ebenfalls versucht, das brennende Fahrzeug zu löschen, was jedoch aufgrund des Vollbrandes des Fahrzeuges nicht mehr gelungen sei. Die ausgerückte Feuerwehr konnte laut Mitteilung kurze Zeit später den Brand unter Kontrolle bringen und löschen.

Die Unfallursache sowie auch die Identität der verstorbenen Person sind momentan noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft. Zwecks Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die Staffeleggstrasse im Bereich des Horentaltunnels in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr richtete eine entsprechende Umleitung ein, wie die Polizei weiter schrieb. (sda)