Polizeirapport

Zürcher Obergericht nach Drohung geräumt

Das Zürcher Obergericht hat am Dienstagnachmittag wegen einer Drohung geräumt werden müssen. Mehrere Medienhäuser erhielten kurz vor Mittag eine E-Mail, in der eine Bombe angekündigt wurde. Das Gebiet um das Gericht wurde grossräumig abgesperrt.

Das Zürcher Obergericht (Archivbild). Bild: adrian michael

Die Angestellten des Gerichts mussten das Gebäude verlassen. Die Kantonspolizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz.

In dem E-Mail, das unter anderem an den «Blick» und an den «Tages-Anzeiger» ging, steht, dass am Wochenende eine Farbmarkierung am Gebäude angebracht worden sei. Nun sei ein Sprengsatz platziert. Abgeschickt wurde es von einer mutmasslich deutschen E-Mail-Adresse.

Ein besonders wichtiger Gerichtsfall war zu diesem Zeitpunkt am Obergericht nicht angesetzt. (sda)