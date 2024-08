Polizeirapport

Polizei fasst in Waldstatt AR Diebe mithilfe von Hund und Drohne

In Appenzell Ausserrhoden hat die Polizei nach einer Serie von Einschleichdiebstählen zwei mutmassliche Täter gefasst.

Bei der Fahndung waren mehrere Patrouillen, ein Diensthund sowie ein Drohnenteam der Kantonspolizei St. Gallen im Einsatz.

Mithilfe eines Polizeihunds konnten die Diebe geschnappt werden. (Archivbild) Bild: Zuger Polizei

Wie die Kantonspolizei Ausserrhoden am Sonntag mitteilte, gingen in der Nach mehreren Meldungen zu Einschleichdiebstählen in Waldstatt ein. Sie leitete eine Fahndung ein und konnte zwei mutmassliche Täter festnehmen. Es handelte sich dabei um zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 16 und 38 Jahren. (sda)