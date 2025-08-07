Bergsteiger verunglückt am Pizzo Badile bei Bondo GR tödlich

Ein 49-jähriger tschechischer Bergsteiger ist am Mittwoch am Pizzo Badile bei Bondo GR abgestürzt und sofort gestorben. Er war mit einem Kollegen unterwegs, als er von 2900 Metern auf einen Gletscher hinabstürzte.

Die beiden waren seit Dienstag unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag schrieb. Sie biwakierten demnach am Berg, bevor sie am Mittwochmorgen mit dem Abstieg über die Nordkante begannen.

Der 49-Jährige sei dabei vorausgegangen, schrieb die Polizei weiter. Aus einer Höhe von 2900 Metern stürzte er dann bis auf den Gletscher Vadrec dal Cengal ab und war auf der Stelle tot. Die Umstände des Absturzes werden nun untersucht. (sda)