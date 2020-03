Schweiz

Polizeirapport

Regensdorf (ZH): E-Bike Lenkerin stirbt bei Kollision mit Traktor



Bei einem Verkehrsunfall in Regensdorf (ZH) ist am Samstagnachmittag die Lenkerin eines E-Bikes ums Leben gekommen. Kurz nach 16.45 Uhr fuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Zweirad auf einer Quartierstrasse bergwärts. Dabei kreuzte sie einen entgegenkommenden landwirtschaftlichen Traktor mit Anhänger. Das Gespann wurde von einem 22 Jahre alten Mann gelenkt, heisst es in der Mitteilung der Kantonspolizei Zürich.

Aus bislang nicht bekannten Gründen stürzte die Frau neben dem Traktor und wurde folglich vom Anhänger überrollt. Die ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. Die genaue Unfallursache ist derzeit nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, abgeklärt. (ohe)