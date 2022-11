Polizeirapport

Autofahrerin fährt in Samedan GR auf Trottoir und verletzt Mann

Bild: Kapo gr

Eine 51-jährige Frau ist am Donnerstagabend in Samedan GR auf eine Fussgängerin auf einem Trottoir zugefahren. Diese konnte ausweichen. Ein Mann wurde vom Auto jedoch touchiert. Die Kantonspolizei fand die Autofahrerin schliesslich in einer Bar und brachte sie in eine psychiatrische Klinik.

Die Frau sei nach ersten Erkenntnissen um 21 Uhr auf eine Fussgängerin auf dem Trottoir zugefahren, schrieb die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung am Freitag. Die Fussgängerin konnte ausweichen und prallte in eine Sitzbank. Das Auto fuhr weiter und touchierte einen Mann.

Beide Personen mussten nicht zum Arzt gehen, wie Roman Rüegg von der Kantonspolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Ob die Autofahrerin absichtlich auf die Fussgänger zufuhr, werde nun abgeklärt - auch wisse man noch nicht, ob es eine Nebengeschichte gebe. «Deshalb suchen wir nun nach Zeugen», so Rüegg weiter.

Die Autofahrerin liess ihr Auto nach der Irrfahrt mitten auf einer Kreuzung stehen und ging in eine Bar. Die Polizei suchte nach ihr während mehr als einer Stunde, wie Rüegg weiter sagte.

Aufgrund ihres Zustands wurde dann auf ärztliche Anweisung entschieden, die Frau in eine psychiatrische Klinik zu bringen. Sie wollte jedoch nicht ins Patrouillenauto einsteigen, weshalb die Beamten sie schliesslich «kontrolliert zu Boden führten», erklärte Rüegg. (aeg/sda)