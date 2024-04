Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

70-jährige Frau unter einen Zug geraten am Bahnhof Liestal – nur leicht verletzt

Am Montagabend ist am Bahnhof Liestal eine 70-jährige Frau unter einen losfahrenden Zug geraten. Der Zug konnte rechtzeitig abbremsen, sodass die Frau nur leicht verletzt wurde, wie die Baselbieter Polizei am Dienstag mitteilte.

Kurz nach 17.00 Uhr sei die Frau zwischen dem Perron und einem Wagen des anfahrenden Zugs auf die Gleise gefallen, heisst es. Bahnangestellte hätten den Unfall bemerkt und den Zug rechtzeitig stoppen können.

Die Rettungskräfte hätten darauf die unter dem Zug liegende Frau bergen können. Sie sei beim Unfall nur leicht verletzt worden. (sda)