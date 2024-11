Polizeirapport

Verdächtiges Paket löst in Wängi TG Polizeieinsatz aus

Ein 31-jähriger Pole hat am Sonntagabend in einem Selbstbedienungsladen in Wängi ein verdächtig aussehendes Paket platziert. Dies löste einen Polizeieinsatz sowie umfangreiche Abklärungen aus. Dabei wurden weder Sprengstoff noch andere gefährliche Mittel gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Um 19.45 Uhr sei der Notrufzentrale gemeldet worden, dass in einem Selbstbedienungsladen in Rosental ein verdächtig aussehendes Paket platziert wurde, heisst es in der Mitteilung der Thurgauer Kantonspolizei vom Montag.

Vor Ort kontrollierte die Polizei einen Mann, in dessen Rucksack verdächtige Gegenstände zum Vorschein kamen. Der 31-jährige Pole wurde festgenommen und inhaftiert. Die Einsatzkräfte sperrten das Gebiet um den Selbstbedienungsladen grossräumig ab. Der Verkehr wurde umgeleitet. Einige Anwohner mussten evakuiert werden.

Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich untersuchten die Gegenstände und konnten nach Mitternacht Entwarnung geben.

Die Hintergründe seien noch unklar, erklärte Polizeisprecher Daniel Meili auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Der Mann habe das Paket auf die Theke gelegt und danach den Laden verlassen. Unter anderem werde nun abgeklärt, ob sein Verhalten strafrechtlich relevant sei. (dab/sda)