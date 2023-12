Polizeirapport

Mann in Basel ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Am 25. Dezember, um 23.30 Uhr, wurde in Basel an der Centralbahnstrasse beim Bahnhofvorplatz ein 23-jähriger Afghane Opfer eines Raubes.

Zwei Jugendliche hätten zuerst versucht, dem Opfer die Jacke zu entreissen und auf den Mann eingeschlagen, meldet die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt. Es gelang den Tätern, das Mobiltelefon des Afghanen zu rauben. Zudem wurde das Opfer leicht verletzt.

Die beiden mutmasslichen Täter konnten im Verlauf der anschliessenden Fahndung festgenommen werden. Es handelt sich um zwei jugendliche Marokkaner im Alter von 15 und 16 Jahren. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder der Jugendanwaltschaft zu melden: Tel. 061 267 71 11. (yam)