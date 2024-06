Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Schwyz, Tel. 041 819 29 29, in Verbindung zu setzen. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Polizeirapport

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Küssnacht am Rigi SZ

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag bei einem Tankstellenshop in Küssnacht am Rigi SZ einen Geldautomaten gesprengt. Es wurde niemand verletzt. Die Kantonspolizei Schwyz fahndet derzeit nach den flüchtigen Tätern.

Durch die Explosion wurde der Tankstellenshop beschädigt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilte. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeuten konnten. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (rbu/sda)