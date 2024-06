Mann bedroht in Arbon TG Verkäuferin in Tankstellenshop mit Waffe

Polizeirapport

Bewaffneter Tankstellenüberfall in Arbon TG – Täter flüchtig

Ein Unbekannter hat am frühen Mittwochmorgen in Arbon einen Tankstellenshop überfallen. Er bedrohte eine Angestellte mit einer Waffe und forderte Bargeld. Danach flüchtete er mit mehreren Hundert Franken, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitag mitteilte.

Die Tat habe sich nach 4.15 Uhr in der BP-Tankstelle an der Landquartstrasse ereignet, schrieb die Polizei weiter. Die Verkäuferin sei körperlich unversehrt geblieben.

Die Fahndung nach dem Täter sei bisher erfolglos verlaufen. Dieser wird als circa 170 bis 180 Zentimeter grossen Mann mit heller Haut und einer schmalen Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe. (sda)