Mann (54) in Lampenberg getötet – mutmasslicher Täter auf der Flucht

Bluttat im Baselbiet: Am Montagabend wurde in Lampenberg kurz vor 22 Uhr ein Mann getötet. Der mutmassliche Täter ist auf der Flucht.

Eine Drittperson hatte der Baselbieter Polizei eine Schussabgabe in einem Einfamilienhaus gemeldet. Die Patrouillen der Polizei fanden in der Folge in dem Haus einen 54-jährigen Mann tot auf. Der mutmassliche Täter war nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht diesen Mann. Bild: kapo bl

Trotz einer umgehend eingeleiteten grossräumigen Fahndung konnte die Polizei den mutmasslichen Täter noch nicht festnehmen. Gesuch wird ein junger Mann mit schlanker Statur. Er ist rund 188 cm gross. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkelblaue Winterjacke, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Der genaue Tathergang ist noch unklar. (red)